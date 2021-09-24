Орбиту МКС успешно скорректировали в преддверии прилета корабля "Союз МС-19"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Орбиту Международной космической станции (МКС) понизили в связи с предстоящим 5 октября прибытием космического корабля "Союз МС-19" с киноэкипажем и дальнейшей отстыковкой для отправки на Землю корабля "Союз МС-18". Об этом говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

"Высоту орбиты Международной космической станции скорректировали в рамках подготовки к прибытию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" и возвращению корабля "Союз МС-18", - указывается в сообщении. - По предварительным данным, после проведения корректирующего маневра высота орбиты станции уменьшилась на 1,2 км".

По информации на сайте Роскосмоса, после снижения период обращения МКС составит 92,91 минуты, наклонение орбиты - 51,62 градуса, минимальная высота - 417,49 км, максимальная высота - 438,83 км, средняя высота орбиты составит 419,98 км.

Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. В основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Участники полета будут снимать первый художественный фильм на МКС. Возвращение на землю запланировано 17 октября на корабле "Союз МС-18".