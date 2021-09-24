Рогозин: запуск "Скифа" позволит РФ создать полноценную систему широкополосного интернета

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Запуск космического аппарата "Скиф" позволит в будущем создать полноценную систему широкополосного доступа в интернет в России. Об этом в пятницу в Twitter сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Первым запуском "Скифа" мы закрепим за собой необходимую орбитальную позицию, которая потребуется для развертывания полноценной системы [широкополосного интернета]", - заявил он.

Ранее в компании "Информационные спутниковые системы" имени М. Ф. Решетнева сообщили о начале изготовления космического аппарата связи "Скиф-Д". Его запуск запланирован на октябрь 2022 года.

Космические аппараты "Скиф" предназначены для предоставления широкополосного доступа в интернет, они разрабатываются в рамках программы "Сфера", анонсированной в 2018 году. Помимо подсистем связи, в "Сферу" войдут аппараты дистанционного зондирования Земли. Всего в системе будет около 380 аппаратов. Развитие "Сферы" также позволит организовать в России массовое движение беспилотников как в воздушном пространстве, так и на земле.