Новая партия спутников OneWeb прибыла в Россию

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Партия из 36 спутников OneWeb доставлена в Россию. Об этом в субботу сообщили в Роскосмосе.

"Новая партия из 36 спутников OneWeb была доставлена на аэродром Игнатьево (Благовещенск, Россия) на самолете Ан-124-100", - говорится в сообщении.

По информации госкорпорации, в субботу специалисты доставят спутники на космодром Восточный.

"Запуск запланирован на следующий месяц", - уточнили в Роскосмосе.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года, с Байконура - 22 августа 2021 года. Следующий запуск спутников OneWeb запланирован на 14 октября с космодрома Восточный.