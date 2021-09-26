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Space Adventures нашла клиентов, готовых слетать на МКС и выйти в открытый космос

В компании заявили, что полет планируется на 2023 или 2024 год
© Пресс-служба Роскосмоса/ТАСС, архив

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Компания Space Adventures ведет переговоры с потенциальными космическими туристами, которые готовы полететь на МКС на "Союзе" и выйти в открытый космос. Об этом сообщил журналистам в воскресенье глава представительства компании в России Сергей Костенко.

"Потенциальные клиенты есть, работаем. <…> Это не один, не два. Кто полетит, пока определяем", - сказал Костенко журналистам.

На вопрос, есть ли желающие совершить выход в открытый космос, глава представительства компании в РФ ответил утвердительно. Полет планируется на 2023 или 2024 год. Костенко добавил, что космический турист во время выхода в открытый космос будет использовать скафандр, который уже находится на МКС.

В июне прошлого года Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" сообщила, что один из космических туристов во время полета на Международную космическую станцию в 2023 году совершит выход в открытый космос вместе с профессиональным космонавтом в рамках контракта между РКК и компанией Space Adventures Inc. (США).

В Space Adventures заявили, что Маск не влиял на число желающих полететь на МКС на "Союзе"
По словам главы представительства компании в РФ Сергея Костенко, стоимость полета зависит от того, какой сервис получит клиент
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