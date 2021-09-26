Стоимость полета космическим туристом на "Союзе" составляет около $50 млн

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Стоимость полета на МКС на космическом корабле "Союз" составляет около $50 млн. Об этом сообщил журналистам в воскресенье глава представительства компании Space Adventures в России Сергей Костенко.

"Цена такая же, как везде - в районе 50 млн, плюс-минус такая цена", - сказал Костенко.

По его словам, космический турист, который первым среди непрофессиональных участников полета выйдет в открытый космос, заплатит на несколько миллионов долларов больше. "Это удорожает полет. Не в два раза. Это какие-то резонные деньги. Вопрос о миллионах дополнительных", - сказал Костенко.

По словам главы представительства, эта сумма покроет объективные затраты, которые возникнут, в том числе стоимость эксплуатации ресурса скафандра.

С 2001 по 2009 год по контрактам с компанией Space Adventures Inc. на российский сегмент МКС было выполнено восемь краткосрочных полетов. На станции побывали американцы Деннис Тито (2001 год), Грег Олсен (2006 год), Анюше Ансари (2006 год), Ричард Гэрриотт (2008 год) и Чарльз Симони (2007 и 2009), британец Марк Шаттлворт (2002) и канадец Ги Лалиберте (2009 год).