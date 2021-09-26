Space Adventures думает предложить космическим туристам облет Луны

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Компания Space Adventures, которая продвигает космический туризм на российских "Союзах", планирует предложить клиентам облет Луны. Об этом сообщил журналистам в воскресенье глава представительства компании в России Сергей Костенко.

"Может быть, перейдем к проекту облета Луны. Пока обдумываем это. Хотим выходить на рынок, будучи готовыми", - сказал Костенко.

По словам представителя компании, это непростой вопрос, который потребует доработки корабля, в том числе его систем связи, теплозащиты.

При этом Костенко затруднился ответить на вопрос, удастся ли опередить Илона Маска, который тоже планирует отправить туристов облететь Луну.

С 2001 по 2009 год по контрактам с компанией Space Adventures Inc. на российский сегмент МКС было выполнено восемь краткосрочных полетов. На станции побывали американцы Деннис Тито (2001 год), Грег Олсен (2006 год), Анюше Ансари (2006 год), Ричард Гэрриотт (2008 год) и Чарльз Симони (2007 и 2009), британец Марк Шаттлворт (2002) и канадец Ги Лалиберте (2009 год).