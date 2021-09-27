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Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования серии "Цзилинь-1"

Как передает Центральное телевидение Китая, аппарат успешно выведен на заданную орбиту

ШАНХАЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Китай в понедельник осуществил запуск спутника дистанционного зондирования серии "Цзилинь-1" HR-02D. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Пуск состоялся в 14:19 по местному времени (09:19 мск) с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу) при помощи ракеты-носителя на твердом топливе "Куайчжоу-1А". Аппарат успешно выведен на заданную орбиту.

Данный спутник предназначен для развития умных городов, проведения разведки ресурсов, сбора информации для землемерных работ, нужд лесного хозяйства и экологического мониторинга.

Этот запуск стал 11-м по счету для ракет-носителей серии "Куайчжоу".

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