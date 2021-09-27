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Корабль компании Blue Origin с пассажирами на борту осуществит второй полет 12 октября

В полете примут участие четверо астронавтов, включая Криса Бошуизена, бывшего инженера NASA и соучредителя компании Planet Labs, и Глена де Вриса, вице-председателя подразделения компании Dassault Systmes

ТАСС, 27 сентября. Суборбитальный корабль New Shepard компании Blue Origin предпринимателя Джеффа Безоса совершит второй пилотируемый полет с пассажирами на борту 12 октября. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте компании.

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В заявлении сообщается, что запуск запланирован на 08:30 по местному времени (16:30 по мск) со стартовой площадки космодрома на западе Техаса.

Как указано в сообщении, в полете примут участие четверо астронавтов, включая Криса Бошуизена, бывшего инженера NASA и соучредителя американской компании Planet Labs, и Глена де Вриса, вице-председателя подразделения компании Dassault Systmes. Имена двух других участников полета будут объявлены в ближайшие дни.

24 сентября портал TMZ сообщил, что актер Уильям Шетнер, сыгравший главную роль в сериале "Звездный путь" (Star Trek, 1966-1969), может отправиться в космос на корабле New Shepard. Дата запуска в материале не называется.

20 июля 2021 года компания Blue Origin успешно осуществила первый суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами на борту, среди которых был Безос.

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