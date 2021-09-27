Ракета Atlas V со спутником Landsat успешно стартовала с базы Ванденберг

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель Atlas V со спутником дистанционного зондирования Земли из серии Landsat успешно стартовала в понедельник с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Трансляция велась Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск произошел в 14:11 (21:11 мск). Изначально старт планировался на 23 сентября, но был отложен из-за погодных условий.

Непрерывное изучение земной поверхности с орбиты - совместный проект NASA и Геологической службы США - продолжается с 1972 года, когда был запущен Landsat 1. Девятый по счету спутник призван заменить Landsat 7, который был запущен в апреле 1999 года. Он будет выведен на ту же орбиту высотой примерно 705 км, что позволит легче прокалибровать бортовые приборы. Предполагается, что ежесуточно Landsat 9 будет передавать свыше 700 изображений.