В РФ разработали способ сборки спутника с беспроводной зарядкой модулей в космосе

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш разработал метод сборки спутника с беспроводной зарядкой из составных модулей на орбите. Об этом говорится в заявке на патент, зарегистрированной в сентябре 2021 года (имеется в распоряжении ТАСС).

"Способ построения модернизируемого на орбите автоматического космического аппарата с открытой модульной архитектурой, заключающийся в сборке космического аппарата из различных модулей, включая модули полезной нагрузки, выполненных в виде законченных подсистем космического аппарата", - говорится в документе.

Как уточняется в заявке на патент, модули будут взаимодействовать на орбите при помощи беспроводного информационно-логического обмена. "Информационно-логический обмен между модулями реализуют посредством радиоэлектронных средств связи, а энергообеспечение модулей - беспроводным способом за счет электромагнитной индукции", - отмечается в документе.

ЦНИИмаш является головным научным институтом Роскосмоса. Он проводит общесистемные исследования от проектирования концепции ракетно-космической техники и долгосрочных перспектив развития до конкретных технологических разработок.

Также в ведении института находится автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП).