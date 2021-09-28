В октябре ожидается пик активности сразу двух звездопадов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Метеорные потоки Дракониды и Ориониды достигнут максимума активности 8 и 21 октября соответственно, однако жители планеты смогут отчетливо наблюдать только первое событие из-за фазы Луны. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Первым пика активности достигнет звездопад Дракониды, действующий с 6 по 10 октября. Астрономы рекомендуют начинать наблюдения вечером 8 октября, сразу после захода солнца и до полуночи. В разные годы в течение часа жители Земли могли наблюдать от 20 до 500 метеоров, вылетающих из радианта потока в созвездии Дракон.

"Метеоры Драконид красноватые и очень медленные, эта характеристика помогает отделить подлинные метеоры потока от случайных. В период максимума Драконид [Луна] только прошла фазу новолуния (06.10.2021), ее свет не будет мешать наблюдению метеоров. Условия наблюдения Драконид - благоприятные", - сказали ТАСС в планетарии.

В ночь на 22 октября максимальной интенсивности достигнет звездопад Ориониды, наблюдаемый ежегодно со 2 октября по 7 ноября. Он был назван в честь созвездия Орион, где находится его радиант. Этот поток ученые относят к событиям средней силы, дающим до 20 метеоров в час.

"Сами метеоры достаточно быстрые и часто оставляют следы. Обычно они имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры. В ночь максимума Орионид Луна близка к фазе полнолуния (20.10.2021) и будет существенно мешать наблюдению метеоров. Поэтому условия наблюдения Орионид в 2021 году - неблагоприятные", - также отметили в планетарии.