К модулю "Наука" на МКС впервые пристыковался пилотируемый корабль

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") пристыковался к многоцелевому лабораторному модулю "Наука". Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Это первый пилотируемый корабль, пристыковавшийся к модулю "Наука", который вошел в состав МКС 29 июля. На борту корабля находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. Перестыковка велась в ручном режиме.

В Роскосмосе отметили, что в этот раз автономный полет корабля во время перестыковки длился 42 минуты.

Как поясняли ранее в госкорпорации, операция была необходима для освобождения стыковочного узла модуля "Рассвет", к которому 5 октября должен причалить пилотируемый корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту.

Накануне космонавт Олег Новицкий сообщил, что члены экипажа вовсю готовятся к предстоящей перестыковке. В соцсетях он также опубликовал фотографии в скафандрах. Новицкий, Дубров и Ванде Хай отработали предстоящие задачи, проверили состояние оборудования, поэтапно консультируясь с российскими специалистами на Земле. Тренировка заняла три часа.