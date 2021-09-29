Космонавт опубликовал фотографии МКС, снятые во время перестыковки "Союза"

БАЙКОНУР, 29 сентября. /ТАСС/. Космонавт Олег Новицкий в Twitter опубликовал новые фотографии Международной космической станции, которые были сделаны во время перестыковки корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18").

Новые фотографии Международной космической станции!



Друзья, как вы знаете, вчера мы перестыковали наш пилотируемый корабль #СоюзМС18 с модуля «Рассвет» на новый модуль #Наука. Всё прошло в штатном режиме! А еще мы успели сделать уникальные снимки #МКС в новой конфигурации. pic.twitter.com/ICm8YYirIj — Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) September 29, 2021

"Друзья, как вы знаете, вчера мы перестыковали наш пилотируемый корабль "Союз МС-18" с модуля "Рассвет" на новый модуль "Наука". Все прошло в штатном режиме! А еще мы успели сделать уникальные снимки МКС в новой конфигурации (вместе с модулем "Наука" - прим. ТАСС)", - написал Новицкий в Twitter.

Спецпроект на тему Как Россия перешла на короткие схемы полётов к МКС ТАСС рассказывает, как усовершенствовались пилотируемые полёты к орбитальной станции