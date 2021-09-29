{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Космонавт опубликовал фотографии МКС, снятые во время перестыковки "Союза"

На снимках полностью видна станция в новой конфигурации

БАЙКОНУР, 29 сентября. /ТАСС/. Космонавт Олег Новицкий в Twitter опубликовал новые фотографии Международной космической станции, которые были сделаны во время перестыковки корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18").

"Друзья, как вы знаете, вчера мы перестыковали наш пилотируемый корабль "Союз МС-18" с модуля "Рассвет" на новый модуль "Наука". Все прошло в штатном режиме! А еще мы успели сделать уникальные снимки МКС в новой конфигурации (вместе с модулем "Наука" - прим. ТАСС)", - написал Новицкий в Twitter.

Спецпроект на тему
Как Россия перешла на короткие схемы полётов к МКС ТАСС рассказывает, как усовершенствовались пилотируемые полёты к орбитальной станции
Как Россия перешла на короткие схемы полётов к МКС

На снимках полностью видна станция. Фотографии были сделаны во время автономного полета корабля.

Перестыковка транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" с малого исследовательского модуля "Рассвет" на вновь прибывший многоцелевой лабораторный модуль "Наука" была выполнена 28 сентября.

Перестыковку корабля произвел российский космонавт Олег Новицкий. На борту также находились космонавт "Роскосмоса" Петр Дубров и астронавт НАСА Марк Ванде Хай. Операция выполнялась в ручном режиме. Всего полет вокруг МКС во время перестыковки занял в этот раз 42 минуты.

Теги
Россия
Украина утвердила космическую программу на 2021-2025 годы стоимостью более $1,5 млрд
Киев планирует расширить сотрудничество с Европейским космическим агентством с целью получения членства в этой организации
Читать полностью