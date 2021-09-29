ЕКА отправит в космос телескоп Euclid для изучения темной материи в 2022 году

ПАРИЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о запуске телескопа Euclid в конце 2022 года с космодрома во Французской Гвиане. Об этом в среду говорится в сообщении, размещенном на его сайте.

"Euclid будет запущен с европейского космодрома во Французской Гвиане с открытием стартового окна для запуска в конце 2022 года", - отмечается в сообщении.

Основное предназначение телескопа - поиск темной материи и темной энергии. В ЕКА отмечают, что новый телескоп способен отобразить миллиарды галактик с беспрецедентной точностью на расстоянии до десяти миллиардов световых лет. Эти измерения позволят астрономам лучше понять историю расширения Вселенной и скорость роста космических структур.

Euclid успешно прошел испытания, находясь в вакуумном резервуаре при температуре -150° C. Также были проверены оптические характеристики модуля телескопа, который должен осуществлять наблюдения за далекими галактиками. "Мы очень довольны результатами испытаний, которые показали, что телескоп находится в хорошем состоянии", - сказал менеджер миссии Александр Шорт.