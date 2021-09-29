Путин назвал возможным продление срока службы МКС после 2024 года

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Россия работает над своим орбитальным проектом, несмотря на возможное продление срока службы Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что Россия активно участвует в деятельности МКС, "в ее российском сегменте ведутся большие исследовательские работы".

"В соответствии с действующими соглашениями полет МКС должен завершиться в 2024 году, и, несмотря на возможное продление этого срока, мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывая новые вызовы в исследовании дальнего космоса, а также национальные планы развития инфраструктуры и освоения наших огромных территорий, включая арктическую зону", - сказал глава государства на совещании по развитию космической отрасли.

"Наши специалисты уже прорабатывают идею создания российской служебной орбитальной станции", - продолжил Путин. Он попросил доложить на совещании, "как продвигается этот проект".

Комплекс мер в космической сфере

По словам Путина, несоблюдение сроков с утверждением комплекса мер в космической сфере подвергает риску планы развития отрасли.

"Отмечу, что весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа. Однако этого не было сделано до сих пор, что подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом", - сказал президент. В связи с этим он попросил участников совещания рассказать о причинах такой задержки и о том, "когда эта работа все-таки будет завершена".

Президент напомнил, что прошлое подобное совещание по космической тематике состоялось в апреле, тогда обсуждались актуальные задачи, которые стоят перед отечественной космонавтикой, а также основы государственной политики в этой области до 2030 года.

"По итогам апрельской встречи договорились, что правительство подготовит комплекс мер по достижению долгосрочных целей в космической сфере. Ряд решений уже принят, например, утверждена программа развития российской навигационной системы ГЛОНАСС на период до 2030 года", - отметил Путин.

Надежность пусков

Россия должна сохранять высокий уровень надежности пусков, чтобы конкурировать в космической сфере, сказал президент. "Россия занимает лидирующие позиции на рынке космических запусков", - заметил он. Глава государства напомнил, что в прошлом году успешно стартовали все 17 ракет-носителей, за минувшие месяцы текущего года - все 15. "Но программа еще не завершена, она продолжается, на марше", - добавил он.

"Вместе с тем международная конкуренция в этом сегменте растет, вы это прекрасно знаете, мы с вами неоднократно тоже эту тему уже обсуждали. Чтобы преуспеть в этой конкурентной борьбе, нужно сохранять высокий уровень надежности отечественной техники - как в области пилотируемой космонавтики, так и для вывода грузов на орбиту", - указал Путин.

Помимо этого, продолжил глава государства, нужно осваивать следующее поколение ракет-носителей, которые отвечают всем требованиям со стороны заказчиков и внутри страны, и на международном рынке. "Прошу сегодня доложить о состоянии работ по этим направлениям, а также о том, что делается Роскосмосом для повышения конкурентоспособности российских ракет", - распорядился президент.