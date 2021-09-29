Путин: РФ опережает мир на 6-7 лет в разработке технологий ядерной космической энергетики

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Россия опережает конкурентов на 6-7 лет в сфере разработки уникальных технологий ядерной космической энергетики. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в среду на совещании по развитию космической отрасли.

"Мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценке специалистов, Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на 6-7 лет", - сказал Путин.

Президент отметил, что это хороший задел и его нужно использовать, поддерживая прорывные научные изыскания в области космонавтики, ускоряя практическое внедрение перспективных технологических решений. "Конкретные шаги на этот счет мы сегодня также обсудим", - сказал он.

Глава государства попросил доложить о том, как идут работы по ракетному комплексу "Ангара", стартовая площадка для которого строится на космодроме Восточный. Путин напомнил, что побывал там в начале сентября. "Первая очередь космодрома уже вышла на серийные пуски. Четыре из них произведены с начала текущего года", - отметил он.

По словам президента, для развития орбитальной космонавтики и увеличения запусков ракет-носителей необходимо укреплять наземную инфраструктуру. "В этой связи рассчитываю также услышать о дальнейших планах Восточного с учетом создания пилотируемой системы с транспортным кораблем", - обратился Путин к участникам совещания.