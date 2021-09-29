{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин: РФ опережает мир на 6-7 лет в разработке технологий ядерной космической энергетики

Президент отметил, что это хороший задел и его нужно использовать, поддерживая прорывные научные изыскания в области космонавтики

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Россия опережает конкурентов на 6-7 лет в сфере разработки уникальных технологий ядерной космической энергетики. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в среду на совещании по развитию космической отрасли.

На эту тему

"Мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценке специалистов, Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на 6-7 лет", - сказал Путин.

Президент отметил, что это хороший задел и его нужно использовать, поддерживая прорывные научные изыскания в области космонавтики, ускоряя практическое внедрение перспективных технологических решений. "Конкретные шаги на этот счет мы сегодня также обсудим", - сказал он.

Глава государства попросил доложить о том, как идут работы по ракетному комплексу "Ангара", стартовая площадка для которого строится на космодроме Восточный. Путин напомнил, что побывал там в начале сентября. "Первая очередь космодрома уже вышла на серийные пуски. Четыре из них произведены с начала текущего года", - отметил он.

По словам президента, для развития орбитальной космонавтики и увеличения запусков ракет-носителей необходимо укреплять наземную инфраструктуру. "В этой связи рассчитываю также услышать о дальнейших планах Восточного с учетом создания пилотируемой системы с транспортным кораблем", - обратился Путин к участникам совещания.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Путин назвал возможным продление срока службы МКС после 2024 года
Кроме того, по словам президента, специалисты прорабатывают проект создания российской служебной орбитальной станции
Путин назвал возможным продление срока службы МКС после 2024 года
Читать полностью