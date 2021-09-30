Южная Корея намерена запустить первую ракету-носитель собственной разработки 21 октября

СЕУЛ, 30 сентября. /ТАСС/. Республика Корея запустит свою первую космическую ракету "Нурихо" 21 октября с космодрома Наро в провинции Чолла-Намдо. Согласно сообщению министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, подготовка к запуску вступила в четверг в завершающую стадию.

Ракета-носитель уже установлена на стартовой площадке, где осуществляется проверка всех ее систем. В зависимости от погодных условий запуск может быть осуществлен в период с 22 по 28 октября.

Ракета "Нурихо" весит 200 тонн. Она снабжена жидкостными двигателями - четырьмя 75-тонными на первой ступени, одним 75-тонным на второй ступени и одним 7-тонным на третьей ступени. Она будет запущена в космос с макетом полезной нагрузки массой 1,5 тонны. В случае успеха нынешнего пуска в мае следующего года ракета выведет на орбиту 200-килограммовый спутник.

В 2010 году на разработку "Нурихо" было выделено 2 трлн вон ($1,8 млрд).