Корабль "Союз" перед стартом киноэкипажа доработали для управления одним космонавтом

БАЙКОНУР, 30 сентября. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Союз МС-19", на котором на орбиту отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, был оснащен переносными пультами, чтобы им мог управлять один человек, сообщил Шкаплеров.

"Пришлось учиться управлять кораблем одному. Наш "Союз" оборудовали новым переносным пультом для особо важных команд, которые обычно выполняет бортинженер. На определенных участках полета я буду его доставать и выдавать нужные команды", - рассказал космонавт в интервью журналу "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса).

По словам Шкаплерова, подготовка к полету с актрисой и режиссером была более усиленной. Для тренировок управления кораблем самостоятельно, добавил он, также был доработан комплексный тренажер корабля в Центре подготовки космонавтов, переписана бортовая документация.

Часть операций в корабле возложена на Пересильд и Шипенко, поскольку в корабле есть клапаны, которые открывают подачу кислорода в спускаемый аппарат и в скафандры. "Я, находясь в своем кресле, если буду пристегнут, до них достать не могу. Возле Юлии находится клапан подачи кислорода в спускаемый аппарат, а слева от Клима - клапан подачи кислорода в скафандры при разгерметизации или пожаре, а также заслонки воздушной вентиляции", - пояснил космонавт.

О съемках

Съемки в рамках проекта "Вызов" во время полета киноэкипажа на МКС могут начаться сразу после выведения "Союза МС-19" на орбиту, сообщил Шкаплеров.

"Насчет старта не знаю. Нас там и так снимают, ведь идет онлайн-трансляция. Но точно знаю, что после выведения на орбиту мы можем начать снимать", - сказал он.

По словам космонавта, он будет играть самого себя - космонавта Антона, который доставляет врача на станцию, чтобы провести операцию на орбите для спасения другого члена экипажа.

Полет Пересильд и Шипенко на МКС вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым на корабле "Союз МС-19" для съемок первого художественного фильма в космосе запланирован на 5 октября. Возвращаться актриса и режиссер будут на "Союзе МС-18" с космонавтом Олегом Новицким, который с весны находится на МКС.

В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.