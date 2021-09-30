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Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи
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Эрдоган: Россия предложила Турции наладить сотрудничество в сфере запуска ракет в космос

Делегации и команды оценят, какие шаги могут быть предприняты в отношении космоса, отметил турецкий лидер

АНКАРА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Москва предложила Анкаре наладить сотрудничество в сфере запуска ракет в космос. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам на борту самолета, возвращаясь с переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

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"Мы говорили о космических исследованиях Турции <...> Наши делегации и команды оценят, какие шаги могут быть предприняты в отношении космоса. После этого мы определим сроки и дорожную карту для этого. Надеюсь, мы продвинемся в этом вопросе. Другими словами, в космических исследованиях есть гораздо более продвинутое предложение. Они предложили, чтобы мы вместе работали над строительством одной платформы на суше и одной в море и запуском с них ракет в космос", - приводит его слова телеканал NTV.

В феврале этого года глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым сообщил ТАСС, что Анкара с большой вероятностью использует российский корабль "Союз" для полета своего первого космонавта.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПереговоры Путина и Эрдогана в Сочи
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