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Орбиту МКС поднимут 12 октября на 800 метров

Маневр будет осуществлен при помощи двигателей служебного модуля "Звезда"

БАЙКОНУР, 30 сентября. /ТАСС/. Очередная коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) пройдет 12 октября. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"Очередная плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции запланирована на 12 октября 2021 года", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, маневр будет осуществлен при помощи двигателей служебного модуля "Звезда". По предварительной информации, двигатели будут включены в 10:28 мск и проработают 34,7 секунды. "После проведения корректирующего маневра высота орбиты станции увеличится на 0,8 км", - добавили в Роскосмосе.

Сейчас на борту станции находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

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