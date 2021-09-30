На Байконуре завершилась сборка ракеты "Союз-2.1а" для запуска корабля с киноэкипажем

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 30 сентября. /ТАСС/. Общая сборка ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту корабль "Союз МС-19" с киноэкипажем, завершилась на космодроме Байконур, передает корреспондент ТАСС.

Сборка проходила в монтажно-испытательном корпусе площадки №31. Головная часть (корабль под обтекателем) ракеты-носителя была пристыкована к третьей ступени, после чего был проведен монтаж двигательной установки системы аварийного спасения. Затем сборку переложили на транспортно-установочный агрегат и состыковали с "пакетом" из первой и второй ступеней.

Ракета, предназначенная для запуска корабля "Союз МС-19", была доставлена в июне. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник сектора Ракетно-космического центра "Прогресс" Денис Иванов. "Из Самары на Байконур ракета была доставлена 17 июня 2021 года. Все работы, касающиеся сборки ракет, происходят согласно утвержденному графику. Это завершающая стадия сборки ракеты", - сказал он.

На носитель нанесена специальная символика: логотипы Роскосмоса, Первого канала, "Главкосмоса", проекта "Вызов", а также синие и красные полосы.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. На нем на МКС для съемок первого художественного фильма в космосе должны отправиться космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. В дублирующий экипаж входят космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.