Госкомиссия одобрила вывоз ракеты с кораблем для киноэкипажа на стартовый стол Байконура

БАЙКОНУР /Казахстан/, 30 сентября. /ТАСС/. Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19" на стартовый стол космодрома Байконур 1 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

В госкорпорации уточнили, что в четверг прошло заседание госкомиссии. "Принято решение о вывозе утром 1 октября 2021 года. Начало работ по транспортировке на стартовый комплекс площадки № 31 запланировано в 05:30 по московскому времени", - говорится в сообщении.

После этого начнутся работы по графику первого стартового дня.

На ракету нанесена специальная символика: логотипы Роскосмоса, Первого канала, "Главкосмоса", проекта "Вызов", а также синие и красные полосы.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. На нем на МКС для съемок первого художественного фильма в космосе должны отправиться космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. В дублирующий экипаж входят космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в "Твиттере" ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.