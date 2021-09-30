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Роскосмос планирует подписать с ESA договор о сотрудничестве в области исследования Луны

Подписать документ могут в 2021 году

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Роскосмос планирует подписать соглашение о сотрудничестве в области исследования Луны с Европейским космическим агентством в текущем году, говорится в отчете госкорпорации за 2020 год.

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"Подготовлено, согласовано с иностранными партнерами и одобрено правительством РФ <…> соглашение между госкорпорацией "Роскосмос" и Европейским космическим агентством (ESA) относительно сотрудничества в области исследования Луны (подписать указанный документ планируется в 2021 году)", - говорится в документе.

В марте этого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).

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