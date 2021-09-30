На базе космического корабля "Орел" создадут межорбитальный буксир

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Межорбитальный космический буксир будет создан на базе разрабатываемого сегодня в России перспективного космического корабля "Орел". Об этом говорится в отчете Роскосмоса за 2020 год.

Госкорпорация планирует сотрудничать с Российской академией наук и другими научными организациями по разработке научных предложений и детальной проработке технических аспектов реализации Лунной программы. Предполагается осуществлять многопусковую схему отправки к Луне с использованием ракеты "Ангара-А5В".

Кроме того, как отмечается в отчете, предполагается сотрудничество по созданию "на базе ПТК [пилотируемый транспортный корабль] "Орел" его облегченной версии, лунного взлетно-посадочного корабля, межорбитального буксира МОБ-КВТК". Также планируется модернизация разгонного блока "Бриз-М".

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название "Федерация") создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией. В 2025 году планируется первый пилотируемый полет.