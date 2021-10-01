Роскосмос не получил ответ от Маска на приглашение посетить запуск с Байконура

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Роскосмос так и не получил официальный ответ на приглашение посетить пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19", который запланирован на 5 октября, от предпринимателей Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона. Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации.

"Роскосмос не получил ответ от Маска, Безоса и Брэнсона на приглашение посетить запуск корабля "Союз МС-19", - сказали в госкорпорации.

В конце августа глава Роскосмоса сообщал, что пригласил предпринимателей - основателя SpaceX Илона Маска, владельца Blue Origin Джеффа Безоса и основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона - на запуск корабля "Союз МС-19" с космодрома Байконур, который запланирован на 5 октября.

Позже в интервью CNN Рогозин сообщил, что "уже поставил разогреваться чайник". В свою очередь Маск поблагодарил в Twitter главу Роскосмоса и поинтересовался, какой у него любимый чай, на что Рогозин предложил начать с любимого индийского чая его бабушки.

На корабле "Союз МС-19" на Международную космическую станцию для съемок первого художественного фильма в космосе отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.