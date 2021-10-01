В "Москино" покажут трансляцию запуска космического корабля с Юлией Пересильд

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Прямую трансляцию запуска космического корабля с Юлией Пересильд и Климом Шипенко на борту организуют 5 октября в кинотеатре "Москино Космос". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе киносети.

"Пятого октября впервые в истории космонавтики произойдет беспрецедентное событие: с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-19" в космос отправятся участники научно-просветительского проекта "Вызов" - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что "Вызов" - первый в мире художественный кинопроект, съемки которого пройдут на Международной космической станции.

"Гостям мероприятия будет предоставлена уникальная возможность на большом экране следить за предполетной подготовкой и самим процессом запуска космического корабля. Комментаторами на мероприятии выступят космонавты и кинематографисты", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в 11:00 начнется дискуссия. На вопросы гостей ответит космонавт-испытатель Сергей Рязанский. "В 11:30 запланировано прямое включение с космодрома Байконур и телемост со студией "Роскосмос ТВ". А уже в 12:00 пуск ракеты с экипажем", - рассказал собеседник агентства.

После пуска ракеты все желающие смогут посмотреть фильм "Белое солнце пустыни", классическую картину, которую по традиции каждый космонавт смотрит перед полетом. В фойе "Космоса" гостей будет ждать настоящая фан-зона с угощениями и сувенирной продукцией.

О киносети

Москино - учреждение в структуре Департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородской фестиваль "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров, в том числе "Москино Космос", "Москино Салют", "Москино Звезда", "Москино Факел", "Москино Юность". В синематеке Москино хранятся около девяти тысяч пленочных копий советской классики. Летом 2021 г. работали три площадки в московских парках: "Москино Музеон", "Москино Сокольники" и "Москино Фили".