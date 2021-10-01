Путин наградил космонавтов Скворцова и Скрипочку орденом "За заслуги перед Отечеством"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении космонавтов Александра Скворцова и Олега Скрипочки орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Скворцова Александра Александровича <...>, Скрипочку Олега Ивановича", - говорится в документе.

Александр Скворцов является инструктором-космонавтом-испытателем - начальником группы отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК). Он совершил три космических полета и два выхода в открытый космос. В рамках экспедиции МКС-60 среди прочих экспериментов принимал участие в испытаниях антропоморфного робота "Федор" на борту МКС.

Олег Скрипочка - инструктор-космонавт-испытатель отряда космонавтов ЦПК. Он тоже совершил три космических полета и столько же выходов в открытый космос.