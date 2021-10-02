Первый снимок Меркурия получили с космического аппарата BepiColombo

Черно-белый снимок был сделан в 02:44 мск, когда зонд находился в 2 418 км от Меркурия. Заснятая зона представляет собой часть северного полушария планеты, где расположены кратеры Кальвино и Лермонтов, а также равнина Сихту. ЕКА ожидает получить более подробные снимки в субботу.

"Благодаря совместной европейско-японской миссии BepiColombo удалось запечатлеть вид Меркурия 1 октября 2021 года, когда космический аппарат пролетал мимо планеты", - говорится в пресс-релизе ЕКА.

ПАРИЖ, 2 октября. /ТАСС/. Космический аппарат BepiColombo передал на Землю первый снимок Меркурия. Об этом сообщило в субботу Европейское космическое агентство (ЕКА).

Главной целью миссии BepiColombo является исследование Меркурия. Эта программа осуществляется с 2008 года совместными усилиями ЕКА и Японского агентства аэрокосмических исследований. В ходе миссии к Меркурию должны приблизиться два орбитальных аппарата, задачей которых является всестороннее изучение этой ближайшей к Солнцу планеты, включая ее невидимую с Земли сторону. Также они изучат и припланетное пространство.

Несколько научных приборов, установленных на борту двух аппаратов BepiColombo (европейский зонд MPO и японский MMO), разработаны при участии российских специалистов. В частности, ученые из Института космических исследований РАН участвовали в создании комплекса MGNS, состоящего из двух нейтронных спектрометров.