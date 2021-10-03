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На Байконуре освятили ракету, которая выведет на орбиту корабль с Пересильд

"Союз-2.1а" освятил настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 3 октября. /ТАСС/. Настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков) освятил на стартовой площадке №31 ("Восток") космодрома Байконур ракету-носитель "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту корабль "Союз МС-19" с киноэкипажем на борту, передает корреспондент. ТАСС.

На корабле "Союз МС-19" на МКС отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они примут участие в съемках первого художественного фильма в космосе. Старт ракеты-носителя запланирован на 5 октября. Возвращаться актриса и режиссер будут на "Союзе МС-18" с космонавтом Олегом Новицким, который с весны находится на МКС.

В дублирующий экипаж входят космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

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