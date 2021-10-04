Госкомиссия на Байконуре утвердила киноэкипаж, который 5 октября полетит на МКС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 4 октября. /ТАСС/. Государственная комиссия утвердила экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-19", который во вторник будет запущен на орбиту с космодрома Байконур. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"В основной экипаж пилотируемого корабля вошли космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Дублирующий экипаж: космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, а также актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин", - отметили в госкорпорации.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован на 11:55 мск 5 октября с площадки №31 ("Восток") космодрома Байконур. Примерно через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Его сближение с Международной космической станцией пройдет по двухвитковой схеме. Он будет добираться до МКС примерно 3 часа 17 минут.

Пересильд и Шипенко планируют снять на орбите первый художественный фильм. Драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Это будет фильм о женщине-враче, которая далека от космической сферы, но в силу обстоятельств полетит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.