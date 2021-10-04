Песня из "Антошки" откроет плейлист стартующего к МКС экипажа с кинематографистами

БАЙКОНУР /Казахстан/, 4 октября. /ТАСС/. Композиция из мультфильма "Антошка" откроет плейлист экипажа, который стартует к МКС 5 октября. Об этом в понедельник сообщил космонавт Антон Шкаплеров во время конференции в ТАСС, которая проходит в онлайн-формате совместно с госкорпорацией "Роскосмос", Первым каналом и Центром подготовки космонавтов.

"По музыке это небольшой сюрприз. Каждый [член экипажа] от пяти до семи песен дал. Песни, которые я вначале выбрал, потом Клим, потом Юля. И потом по кругу. Посмотрим, кто что любит и кто что предпочтет для экипажа", - сказал Шкаплеров.

По его словам, плейлист откроет песня из мультфильма "Антошка". Традиционно экипаж слушает плейлист после посадки в корабль перед стартом ракеты.

"Антошка" - советский мультфильм, снятый по детской песне Владимира Шаинского и Юрия Энтина режиссером Леонидом Носыревым.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован на 11:55 мск 5 октября с площадки номер 31 ("Восток") космодрома Байконур. На корабле "Союз МС-19" на орбиту отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Примерно через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Его сближение с Международной космической станцией пройдет по двухвитковой схеме. Он будет добираться до МКС примерно 3 часа 17 минут.

Пересильд и Шипенко планируют снять на орбите первый художественный фильм. Драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Это будет фильм о женщине-враче, которая далека от космической сферы, но в силу обстоятельств полетит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.