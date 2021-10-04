Клим Шипенко заявил, что ускоренной подготовки хватит для участия в полете на МКС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Члены съемочной группы проекта "Вызов", которым предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС), приобрели достаточные для этого знания и навыки, но все же не могут считаться профессиональными космонавтами. Такое мнение высказал в понедельник режиссер проекта Клим Шипенко на пресс-конференции ТАСС, организованной по видеосвязи.

"Конечно, мы не стали космонавтами в том смысле, в котором ими являются Антон (Шкаплеров) и Олег (Артемьев), - сказал Шипенко. - Мы проходили ускоренный курс очень многих важных элементов, которые космонавты изучают на протяжении многих лет. Мы попытались это освоить за 4 месяца. Конечно, это очень быстро. У нас было много теории, практики, выносливости, спорта - всего на свете. Мне кажется, это вполне посильная задача - естественно, не стать космонавтом на уровне Антона и других профессионалов, а именно подготовиться как участник космического полета".

Актриса Юлия Пересильд, которой предстоит сыграть главную роль, призналась, что раньше не представляла, каких усилий потребует подготовка к проекту. "Все это время мы очень тяжело работали. Несмотря на наш веселый нрав и улыбки, мы очень устали, - заметила она. - Если бы мне сказали это [пригласили в проект] еще раз, я бы, конечно, с пониманием дела сюда шла. Но все равно бы шла".

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован на 11:55 мск 5 октября с площадки номер 31 ("Восток") космодрома Байконур. Примерно через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Его сближение с МКС пройдет по двухвитковой схеме. Он будет добираться до МКС примерно 3 часа 17 минут.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко планируют снять на орбите первый художественный фильм. Драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Это будет фильм о женщине-враче, которая далека от космической сферы, но в силу обстоятельств полетит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.