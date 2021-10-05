Без удостоверения супергероя. Впервые в космос полетят актриса и режиссер

5 октября на Международную космическую станцию (МКС) отправится корабль "Союз МС-19", на его борту будут находиться космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые планируют снять первый художественный фильм в космосе. О том, что будут снимать на орбите, как проходили тренировки и где пройдут реабилитацию Пересильд и Шипенко после полета, читайте в специальном материале ТАСС

Выжали все соки В конце сентября 2020 года Роскосмос сообщил о намерении отправить на МКС актера для съемок там первого художественного фильма — драмы под рабочим названием "Вызов", которая является совместным проектом госкорпорации, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В октябре стало известно, что главную роль исполнит женщина, тогда же стартовал открытый кастинг. За ним последовал медицинский отбор. Итоги кастинга и медицинского отбора были подведены 13 мая. Госкомиссия рекомендовала к назначению в основной экипаж актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, а в дублирующий — актрису Алену Мордовину и оператора Алексея Дудина. Их тренировки к полету начались в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в конце мая.

Описание Клим Шипенко и Юлия Пересильд во время тренировки на тренажере корабля "Союз" в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 5 октября 2021 года © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, Пересильд призналась, что лететь в космос ей страшно. "Я где-нибудь показывала удостоверение супергероя? Нет. Я просто женщина, просто человек. Конечно, страшно", — рассказала она. По словам актрисы, подготовиться к полету было непросто. "В такие сжатые сроки мы смогли понять, почувствовать, выучить, сделать. Мы прошли тяжелый путь и физически, и психологически. Радует одно — дальше еще труднее. Главное — не перестать улыбаться и радоваться", — написала она в Instagram. В свою очередь Шипенко перед сдачей итоговых экзаменов пошутил, что из них "выжали все соки" во время подготовки, заставляя учить большое число неизвестных аббревиатур. Тренируясь в ЦПК, режиссер похудел на 15 кг. Миссия спасти Как рассказывал во время пресс-конференции в ТАСС Шипенко, Юлия Пересильд сыграет врача. По его словам, главная героиня не соприкасалась с космической сферой и не думала о полете в космос, но ей приходится лететь, чтобы спасти жизнь члену экипажа МКС. Предполагается, что в съемках картины будут принимать участие российские космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров и Антон Шкаплеров. "Я буду играть самого себя — командира корабля по имени Антон, который доставляет врача на станцию, чтобы спасти другого космонавта, провести операцию на орбите", — сообщил Шкаплеров в интервью журналу "Русский космос".

Описание Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, Клим Шипенко и Юлия Пересильд перед началом комплексной экзаменационной тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 9 сентября 2021 года © ЦПК/Роскосмос/ТАСС

Работа над сценарием не прекращалась в том числе после перелета основного и дублирующего экипажей на Байконур. "[У нас] много тренировок, задач. Мы репетируем. Клим сидит сейчас со сценарием. Завтра тоже большая ответственная работа по сценарию, репетициям, всему-всему", — поделилась с подписчиками Пересильд во время прямого эфира в Instagram. Съемки фильма во время полета к МКС, предположил Шкаплеров, могут начаться уже после выведения корабля на орбиту. Почти без перерыва Подготовка основного и дублирующего экипажей к полету проходила в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК) в Звездном городке. Больше всего времени — 130 часов — было отведено комплексной подготовке экипажей по кораблю и станции. 87 часов ушло на теоретические и практические занятия по российскому сегменту МКС, 70 часов — на медико-биологическую подготовку, 43 часа — на техническую подготовку по конструкции, бортовым системам и оборудованию космического корабля, 36 часов — на общую физическую подготовку, 20 часов — на подготовку к действиям после посадки корабля в экстремальных условиях, еще 10 — на подготовку к операторской деятельности в условиях кратковременной невесомости на самолете-лаборатории Ил-76МДК. "Мы просыпались примерно в семь с чем-то. При этом нужно было еще себя в порядок привести, потому что у нас [шли] постоянные съемки. Мы просыпались, шли на завтрак <…> В столовой ЦПК кормят много, вкусно, правильно. Потом у нас начинались занятия", — рассказала Алена Мордовина в проекте актрисы Софьи Ской Actors Talk на ее странице в Instagram.

Описание Алексей Дудин и Алена Мордовина в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 5 октября 2021 года © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Дублер Юлии Пересильд призналась, что бывали дни, когда занятия прерывались только на обед. Также членам экипажей пришлось задерживаться, когда начались актерские репетиции. Все это время велась и техническая подготовка к съемкам. Около 14 кг оборудования для съемок фильма "Вызов" было доставлено на грузовом корабле "Прогресс МС-17", который пристыковался к МКС 2 июля. В конце сентября в Роскосмосе сообщили, что еще часть оборудования и реквизит, предназначенные для съемок фильма "Вызов" на станции, будут доставлены на корабле "Союз МС-19" вместе с киноэкипажем. Космический корабль, на котором полетят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, пришлось доработать, чтобы им смог управлять один профессиональный космонавт.

Наш "Союз" оборудовали новым переносным пультом для особо важных команд, которые обычно выполняет бортинженер. На определенных участках полета я буду его доставать и выдавать нужные команды Антон Шкаплеров космонавт Роскосмоса

При этом часть операций в корабле возложена на Пересильд и Шипенко — работа с клапанами, открывающими подачу кислорода в спускаемый аппарат и скафандры. Командир корабля, находясь в своем кресле, до них достать не сможет. "Возле Юлии находится клапан подачи кислорода в спускаемый аппарат, а слева от Клима — клапан подачи кислорода в скафандры при разгерметизации или пожаре, а также заслонки воздушной вентиляции", — пояснил космонавт. Флаг и реабилитация Ракета-носитель "Союз-2.1а" уже установлена на стартовом комплексе, ее заправка началась в 07:05 мск, а старт запланирован на 11:55 мск. На нее нанесены изображения Юрия Гагарина, Германа Титова, логотип научно-просветительского проекта "Вызов" и ряда организаций, красные и синие полоски. Космонавт Антон Шкаплеров признался, что члены экипажа не знают, что обозначают эти полоски.

В свою очередь пресс-секретарь Центра подготовки космонавтов Ирина Рогова предположила, что красные и синие полоски на ракете могут быть отсылкой к российскому флагу. Полет до МКС будет проходить по двухвитковой схеме — ожидается, что корабль "Союз МС-19" пристыкуется к МКС примерно через 3 часа 17 минут. Спустя еще два часа будут открыты люки и члены экипажа войдут на станцию.

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