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Без удостоверения супергероя.
Без удостоверения супергероя.
Без удостоверения супергероя.
Без удостоверения супергероя.
Без удостоверения супергероя.

Без удостоверения супергероя. Впервые в космос полетят актриса и режиссер

Юлия Пересильд, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, Клим Шипенко, Алена Мордовина, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, Алексей Дудин
© Сергей Савостьянов/ТАСС
5 октября на Международную космическую станцию (МКС) отправится корабль "Союз МС-19", на его борту будут находиться космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые планируют снять первый художественный фильм в космосе. О том, что будут снимать на орбите, как проходили тренировки и где пройдут реабилитацию Пересильд и Шипенко после полета, читайте в специальном материале ТАСС

Выжали все соки

В конце сентября 2020 года Роскосмос сообщил о намерении отправить на МКС актера для съемок там первого художественного фильма — драмы под рабочим названием "Вызов", которая является совместным проектом госкорпорации, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В октябре стало известно, что главную роль исполнит женщина, тогда же стартовал открытый кастинг. За ним последовал медицинский отбор.

Итоги кастинга и медицинского отбора были подведены 13 мая. Госкомиссия рекомендовала к назначению в основной экипаж актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, а в дублирующий — актрису Алену Мордовину и оператора Алексея Дудина. Их тренировки к полету начались в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в конце мая. 

Клим Шипенко и Юлия Пересильд во время тренировки на тренажере корабля "Союз" в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 5 октября 2021 года Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Клим Шипенко и Юлия Пересильд во время тренировки на тренажере корабля "Союз" в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 5 октября 2021 года
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, Пересильд призналась, что лететь в космос ей страшно. "Я где-нибудь показывала удостоверение супергероя? Нет. Я просто женщина, просто человек. Конечно, страшно", — рассказала она.

По словам актрисы, подготовиться к полету было непросто. "В такие сжатые сроки мы смогли понять, почувствовать, выучить, сделать. Мы прошли тяжелый путь и физически, и психологически. Радует одно — дальше еще труднее. Главное — не перестать улыбаться и радоваться", — написала она в Instagram.

В свою очередь Шипенко перед сдачей итоговых экзаменов пошутил, что из них "выжали все соки" во время подготовки, заставляя учить большое число неизвестных аббревиатур. Тренируясь в ЦПК, режиссер похудел на 15 кг.

Миссия спасти

Как рассказывал во время пресс-конференции в ТАСС Шипенко, Юлия Пересильд сыграет врача. По его словам, главная героиня не соприкасалась с космической сферой и не думала о полете в космос, но ей приходится лететь, чтобы спасти жизнь члену экипажа МКС. Предполагается, что в съемках картины будут принимать участие российские космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров и Антон Шкаплеров.

"Я буду играть самого себя — командира корабля по имени Антон, который доставляет врача на станцию, чтобы спасти другого космонавта, провести операцию на орбите", — сообщил Шкаплеров в интервью журналу "Русский космос".

Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, Клим Шипенко и Юлия Пересильд перед началом комплексной экзаменационной тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 9 сентября 2021 года ЦПК/Роскосмос/ТАСС
Описание
Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, Клим Шипенко и Юлия Пересильд перед началом комплексной экзаменационной тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 9 сентября 2021 года
© ЦПК/Роскосмос/ТАСС

Работа над сценарием не прекращалась в том числе после перелета основного и дублирующего экипажей на Байконур. "[У нас] много тренировок, задач. Мы репетируем. Клим сидит сейчас со сценарием. Завтра тоже большая ответственная работа по сценарию, репетициям, всему-всему", — поделилась с подписчиками Пересильд во время прямого эфира в Instagram.

Съемки фильма во время полета к МКС, предположил Шкаплеров, могут начаться уже после выведения корабля на орбиту.

Почти без перерыва

Подготовка основного и дублирующего экипажей к полету проходила в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК) в Звездном городке. Больше всего времени — 130 часов — было отведено комплексной подготовке экипажей по кораблю и станции. 87 часов ушло на теоретические и практические занятия по российскому сегменту МКС, 70 часов — на медико-биологическую подготовку, 43 часа — на техническую подготовку по конструкции, бортовым системам и оборудованию космического корабля, 36 часов — на общую физическую подготовку, 20 часов — на подготовку к действиям после посадки корабля в экстремальных условиях, еще 10 — на подготовку к операторской деятельности в условиях кратковременной невесомости на самолете-лаборатории Ил-76МДК.

"Мы просыпались примерно в семь с чем-то. При этом нужно было еще себя в порядок привести, потому что у нас [шли] постоянные съемки. Мы просыпались, шли на завтрак <…> В столовой ЦПК кормят много, вкусно, правильно. Потом у нас начинались занятия", — рассказала Алена Мордовина в проекте актрисы Софьи Ской Actors Talk на ее странице в Instagram.

Алексей Дудин и Алена Мордовина в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 5 октября 2021 года Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Алексей Дудин и Алена Мордовина в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 5 октября 2021 года
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Дублер Юлии Пересильд призналась, что бывали дни, когда занятия прерывались только на обед. Также членам экипажей пришлось задерживаться, когда начались актерские репетиции.

Все это время велась и техническая подготовка к съемкам. Около 14 кг оборудования для съемок фильма "Вызов" было доставлено на грузовом корабле "Прогресс МС-17", который пристыковался к МКС 2 июля. В конце сентября в Роскосмосе сообщили, что еще часть оборудования и реквизит, предназначенные для съемок фильма "Вызов" на станции, будут доставлены на корабле "Союз МС-19" вместе с киноэкипажем.

Космический корабль, на котором полетят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, пришлось доработать, чтобы им смог управлять один профессиональный космонавт.

Наш "Союз" оборудовали новым переносным пультом для особо важных команд, которые обычно выполняет бортинженер. На определенных участках полета я буду его доставать и выдавать нужные команды
Антон Шкаплеров
космонавт Роскосмоса

При этом часть операций в корабле возложена на Пересильд и Шипенко — работа с клапанами, открывающими подачу кислорода в спускаемый аппарат и скафандры. Командир корабля, находясь в своем кресле, до них достать не сможет. "Возле Юлии находится клапан подачи кислорода в спускаемый аппарат, а слева от Клима — клапан подачи кислорода в скафандры при разгерметизации или пожаре, а также заслонки воздушной вентиляции", — пояснил космонавт.

Флаг и реабилитация

Ракета-носитель "Союз-2.1а" уже установлена на стартовом комплексе, ее заправка началась в 07:05 мск, а старт запланирован на 11:55 мск. На нее нанесены изображения Юрия Гагарина, Германа Титова, логотип научно-просветительского проекта "Вызов" и ряда организаций, красные и синие полоски. Космонавт Антон Шкаплеров признался, что члены экипажа не знают, что обозначают эти полоски.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Ракета-носитель "Союз-2.1а"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

В свою очередь пресс-секретарь Центра подготовки космонавтов Ирина Рогова предположила, что красные и синие полоски на ракете могут быть отсылкой к российскому флагу.

Полет до МКС будет проходить по двухвитковой схеме — ожидается, что корабль "Союз МС-19" пристыкуется к МКС примерно через 3 часа 17 минут. Спустя еще два часа будут открыты люки и члены экипажа войдут на станцию.

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Пересильд и Шипенко проведут на орбите 12 дней, из них только десять отводится на съемки. В итоге режиссер планирует снять около 40 минут экранного времени на орбите. Вернутся Пересильд и Шипенко на пилотируемом корабле "Союз МС-18", который носит имя Юрия Гагарина, вместе с космонавтом Олегом Новицким. Посадка намечена на 17 октября. Затем членам экипажа предстоит пройти реабилитацию.

"Реабилитация после полета будет проходить в ЦПК как обычно", — сообщили ТАСС в ЦПК. Ее сроки у Пересильд и Шипенко будут зависеть от самих участников полета. "Все будет зависеть от самочувствия членов экипажа, но, как правило, после коротких полетов [реабилитация занимает] семь дней", — пояснили в ЦПК.

Для Роскосмоса проект "Вызов" является экспериментом по быстрой подготовке специалистов, не имеющих отношения к космической отрасли, к полету на орбиту. Как рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, если он пройдет успешно, это позволит отправлять молодых ученых на МКС, чтобы они могли самостоятельно проводить исследования.

Екатерина Москвич

Сроки реабилитации Пересильд и Шипенко после полета на МКС будут зависеть от их организмов
Как сообщили в Центре подготовки космонавтов, как правило, после коротких полетов реабилитация занимает семь дней
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