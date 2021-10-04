В РКК "Энергия" сообщили, что у манипулятора ERA есть проблемы

ТАСС, 4 октября. /ТАСС/. Ряд проблем наблюдается сейчас в работе манипулятора ERA, который установлен на многоцелевом лабораторном модуле "Наука" Международной космической станции. Об этом сообщил в понедельник дважды Герой Советского Союза, генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" член-корреспондент РАН Владимир Соловьев.

"Он [манипулятор] у нас идет не очень легко, там есть проблемы с программным обеспечением", - сказал Соловьев на конференции Института космических исследований РАН "Научный космос XXI века: вызовы, решения, прорывы".

Генконструктор РКК "Энергия" предположил, что через год он будет работать блестяще.

Как уточнил Соловьев, с января космонавты во время выходов в открытый космос займутся выставлением манипулятора на место и программным обеспечением. "Сейчас после первоначальных работ кое-что получилось, а по двум каналам не получилось", - добавил он.