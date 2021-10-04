Глава РАН заявил о риске отставания России в лунной программе

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Отстаивание финансирования на развитие научной космонавтики является приоритетом, в противном случае существует риск отставания РФ в освоении Луны. Об этом в понедельник сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе сессии "Научный космос XXI века: вызовы, решения, прорывы".

"Экономика не позволяет нам по всем направлениям [развиваться]. Поэтому очень важно выбрать приоритеты. Нам нужно определить небольшое число направлений, где мы можем стать лидерами и достаточно жестко занимать позиции по отстаиванию финансирования, чтобы лидерство утвердить. И, конечно, если мы в программе освоения Луны не сможем первыми разобраться в воде на южном полюсе и упустим этот приоритет - это будет совсем печально", - сказал Сергеев.

По его словам, одним из вызовов, который сейчас стоит перед космической наукой - то, что с большим трудом удается участвовать в борьбе за отстаивание того финансирования, которое предполагалось по федеральной космической программе.

"Я должен сказать, что мы последний год благодаря скоординированному действию с Роскосмосом все-таки, по-видимому, имеем финансирование до 15 млрд рублей в год и очень надеемся, что [оно будет сохранено]", - добавил президент РАН.

Федеральная космическая программа была принята в 2016 году на период 2016-2025 гг. Согласно изначальным планам, к настоящему времени финансирование космических исследований должно было составлять 15 млрд рублей. Однако не исключалось, что финансирование программы может быть уменьшено до 3-5 млрд рублей.

Ранее Роскосмос сообщил о переносе запуска "Луны-25" с октября 2021 года на май 2022 года. Перенос связан с необходимостью дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов, агрегатов и двигательной установки станции. Автоматическая станция должна стать первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли.