"Орел" сможет забирать с околоземной орбиты больше членов экипажа, чем доставлять

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Перспективный пилотируемый корабль "Орел" сможет доставлять на околоземную орбиту четырех членов экипажа, а забирать - шестерых. Об этом сообщил дважды Герой Советского Союза, генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" член-корреспондент РАН Владимир Соловьев.

"Перспективный транспортный корабль "Орел" - в основном окололунная орбита. На околоземной - это отработка и, может быть, для спасения, потому что на околоземную орбиту закладываем возможность прилета на околоземную станцию четырех космонавтов, а возвращение со станции - до шести", - сказал Соловьев на конференции Института космических исследований РАН "Научный космос XXI века: вызовы, решения, прорывы".

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название "Федерация") создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией. В 2025 году планируется первый пилотируемый полет.