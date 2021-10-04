Российский сегмент МКС лишился одного стыковочного узла из-за трещин в модуле "Звезда"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Россия не может в полной мере использовать один из стыковочных узлов МКС из-за негерметичности в переходной камере модуля "Звезда". Об этом сообщил в понедельник генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" дважды Герой Советского Союза, член-корреспондент РАН Владимир Соловьев.

"Сейчас часто звучит негерметичность переходной камеры, нам крупно повезло, что она находится на конце, мы закрыли этот отсек. Правда, лишились, на минуточку, стыковочного узла, что немного сужает возможности. Но негерметичность очень незначительная", - сказал Соловьев на конференции Института космических исследований РАН "Научный космос XXI века: вызовы, решения, прорывы".

По словам генконструктора, сейчас у российского сегмента 80% оборудования находится за пределами ресурсов. "Бывает, что идут не пожары, слава богу, а задымления серьезные. Если оборудование за ресурсом, оно имеет полное право отказывать", - отметил он.

На американском сегменте, уточнил Соловьев, сейчас в журнале незакрытым остаются порядка 250 замечаний по серьезным системам: конструкции, солнечным батареям.

"Они чем от нас принципиально отличаются? У них больше возможностей, больше ресурсов, поэтому они заранее имеют возможность большую панораму разного рода резервного оборудования заказать и довольно быстро меняют все это хозяйство", - добавил генконструктор.

Сейчас корабли стыкуются к модулям "Рассвет", "Наука". В ноябре планируется стыковка с МКС узлового модуля "Причал".