Российская частная компания создаст ракету-носитель и группировку спутников за пять лет

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российская частная космическая компания Success Rockets в ближайшие пять лет планирует создать собственную ракету орбитального класса и группировку спутников. Об этом в понедельник сообщил основатель и генеральный директор компании Олег Мансуров во время дискуссии "Частная космонавтика в России в контексте современной музеефикации" в московском Музее космонавтики.

"Если говорить о горизонте в пять лет - это достижение орбиты собственной ракетой-носителем", - заявил он, отвечая на вопрос о планах и перспективах компании.

Также важной задачей, по его словам, является создание своей, пусть и небольшой, спутниковой группировки.

Ранее сообщалось, что компания Success Rockets планирует создать четыре спутниковые группировки различного назначения, одна из них будет состоять из более чем 500 аппаратов. Также в компании сообщали о разработке трехступенчатой твердотопливной ракеты Stalker массой 34 тонны (с топливом), которая будет способна выводить на низкую околоземную орбиту 250 кг полезной нагрузки.