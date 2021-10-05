Пересильд и Шипенко отправятся на МКС для съемок художественного фильма

БАЙКОНУР /Казахстан/, 5 октября. /ТАСС/. Космический пилотируемый корабль "Союз МС-19" будет запущен на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур во вторник. На нем на МКС отправятся космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые снимут первый в истории художественный фильм в космосе.

"В соответствии с программой полета Международной космической станции 5 октября 2021 года в 11:55 мск с космодрома Байконур запланирован старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19", - сообщили ТАСС в Роскосмосе.

Примерно через девять минут пилотируемый корабль отделится от третьей ступени ракеты. Полет до МКС займет примерно 3 часа 17 минут, стыковка с модулем "Рассвет" запланирована на 15:12 мск того же дня.

В дублирующий экипаж входят космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

Первый фильм

Пересильд и Шипенко могут стать первыми представителями киноиндустрии, которые побывают в космосе. До этого актер Федор Гирусов предпринимал попытку поступить в отряд космонавтов во время первого открытого набора в 2012 году. Он был признан годным по здоровью, но позже не был рекомендован к дальнейшему участию в конкурсе.

Актриса и режиссер летят на МКС, чтобы снять космическую драму под рабочим названием "Вызов" о женщине-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Киноэкипажу предстоит снять около 35-40 минут экранного времени. Пересильд и Шипенко проведут на орбите 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким, который с апреля находится на МКС.

Тренировки актрисы и режиссера в Центре подготовки космонавтов проходили с мая. За это время они прошли техническую, физическую, психологическую и другие виды подготовки. Шипенко ранее на пресс-конференции в ТАСС сообщил, что участники полета уже попробовали блюда, которые им предстоит есть на МКС.

"Нам известно, где мы будем спать и чем питаться. Нам огласили меню, оно разнообразное, мы даже попробовали какие-то блюда из этого меню. Они вполне себе вкусные", - сказал он.

"Вызов" - совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black, White.

Не только съемки

В съемках фильма будут принимать участие и российские космонавты - Шкаплеров, Новицкий и Петр Дубров. 17 октября Новицкий вернется на Землю, Шкаплеров и Дубров проведут на станции еще 174 суток.

Российским членам экипажа МКС предстоит встречать пилотируемые корабли "Союз МС-20" с космическими туристами и "Союз МС-21" с космонавтами, грузовые корабли "Прогресс МС-18", узловой модуль "Причал", выполнить три выхода в открытый космос по интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука".

Также космонавту Шкаплерову предстоит провести на борту станции испытания нового материала из композитных полимеров для защиты от радиации. Согласно информации, представленной на сайте Роскосмоса, российским членам экипажа предстоит выполнить как минимум 30 научных экспериментов по направлениям "космическая биология и физиология", "космическое материаловедение", "исследование Земли из космоса", а также "физика космических лучей".

О ракете

Ракета "Союз-2.1а" была вывезена на стартовый стол площадки № 31 1 октября. Носитель имеет особый дизайн. На него нанесены наклейки с изображением Юрия Гагарина (в честь 60-летия первого полета человека в космос), Германа Титова (в честь 60-летия первого суточного полета на орбиту). На ракету нанесена символика проекта "Вызов", ряда организаций, а также полоски синего и красного цвета.

Кроме того, на ракету нанесена символика проекта "Вызов", ряда организаций, а также полоски синего и красного цвета. Космонавт Антон Шкаплеров признался, что члены экипажа не знают, что обозначают эти полоски. В свою очередь пресс-секретарь Центра подготовки космонавтов Ирина Рогова предположила, что красные и синие полоски на ракете могут быть отсылкой к российскому флагу.