Сроки реабилитации Пересильд и Шипенко после полета на МКС будут зависеть от их организмов

БАЙКОНУР /Казахстан/, 5 октября. /ТАСС/. Сроки реабилитации после коротких полетов в космос обычно составляют семь дней, у актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко они будут зависеть от их самочувствия. Об этом сообщили ТАСС в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина.

"Реабилитация после полета будет проходить в ЦПК как обычно", - сообщили в Центре.

Там уточнили, сроки реабилитации у Пересильд и Шипенко будут зависеть от самих участников полета. "Все будет зависеть от самочувствия членов экипажа, но, как правило, после коротких полетов [реабилитация занимает] семь дней", - пояснили в ЦПК.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19", на борту которого будут находиться космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирован на 11:55 мск 5 октября с площадки номер 31 ("Восток") космодрома Байконур. Примерно через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Его сближение с Международной космической станцией (МКС) пройдет по двухвитковой схеме. Он будет добираться до МКС примерно 3 часа 17 минут.

Пересильд и Шипенко планируют снять на орбите первый художественный фильм. Драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Это будет фильм о женщине-враче, которая далека от космической сферы, но в силу обстоятельств полетит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.