Рогозин назвал полет киноэкипажа на МКС миссией, которая привлечет в отрасль лучшие кадры

"Безусловно, эта миссия, она особая, все-таки у нас летят и не туристы, и не профессиональные космонавты. Летят участники космического полета - профессионалы в своем деле, которое должны выполнить в условиях невесомости, в общем-то в условиях агрессивной космической среды свою задачу. И итогом этой работы, мы надеемся, получим действительно серьезное художественное произведение и в целом совершенно новый виток пропаганды космических технологий, что крайне важно для Роскосмоса, в целом для всей ракетно-космической отрасли, потому что мы очень хотим, чтобы пошел приток молодых специалистов к нам", - сказал Рогозин в эфире "Первого канала".

По его словам, приток уже пошел, но Роскосмос хочет, чтобы "приходили лучшие из лучших, потому что выше космонавтики, более романтичной и интересной профессии в мире не существует".

Рогозин оценил эмоциональное состояние участников космического полета как штатное. "Замечаний к ним нет. Безусловно, они волнуются. По докладам технических специалистов и госкомиссии <...> пока все по плану. Это не значит, что не может быть каких-то сбоев. Все может быть, это техника. Но пока все по плану", - сказал глава Роскосмоса.

Он напомнил, что во время полета Пересильд и Шипенко будут помогать командиру Антону Шкаплерову. "Нам важно, во-первых, этот этап пройти: сам полет, он идет по сверхкороткой (двухвитковой, трехчасовой) [схеме]. И второй этап для нас крайне важный - работа экипажа на борту. Потому что там начнется реальный научный эксперимент. Мы ведь в целом от этих четырех месяцев подготовки ждем очень многого", - подчеркнул Рогозин.

По его словам, в первую очередь речь идет о новых технологиях подготовки человека, который не собирался лететь космос, но это стало необходимым в силу каких-то причин. "Если мы отработаем эту технологию сейчас и продемонстрируем ее всему миру, это означает, что мы будем готовы не только к тысяче нештатных ситуаций, но и к тысяче первой [ситуации]. Вот это самое важное", - заключил глава госкорпорации.