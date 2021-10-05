NASA будет транслировать в прямом эфире запуск российского корабля с киноэкипажем к МКС

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) будет транслировать в прямом эфире пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" и стыковку российского пилотируемого корабля "Союз МС-19" с киноэкипажем к Международной космической станции (МКС). Об этом американское ведомство сообщает на своем сайте.

"Освещение со стороны NASA начнется в 04:15 (11:15 мск) по NASA TV, в нашем приложении и на сайте. Стыковка космического корабля запланирована на 08:12 (15:12 мск), NASA начнет транслировать событие в 07:30 (14:30 мск). На 09:30 (16:30 мск) запланирована трансляция открытия люков между станцией и кораблем и приветствия российского экипажа", - написано на сайте космического управления.

"Запуск будет символизировать расширение возможностей коммерческого использования космоса и включение в этот перечень съемок художественных фильмов", - отмечает NASA.

Космический пилотируемый корабль "Союз МС-19" будет запущен в 11:55 мск на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. На нем на МКС отправятся космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые снимут первый в истории художественный фильм в космосе. Актриса и режиссер летят на МКС, чтобы снять космическую драму под рабочим названием "Вызов" о женщине-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Киноэкипажу предстоит снять около 35-40 минут экранного времени. Пересильд и Шипенко проведут на орбите 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким, который с апреля находится на МКС.