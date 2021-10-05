Корабль "Союз МС" с первым в истории "киноэкипажем" выведен на орбиту

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 5 октября. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль "Союз МС-19", на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и начал автономный полет к станции, сообщил диктор на космодроме Байконур.

Ракета "Союз-2.1а" была запущена во вторник с 31-й площадки Байконура в 11:55 мск. Сближение с МКС произойдет по двухвитковой схеме и займет примерно 3 часа 17 минут. Стыковка с модулем "Рассвет" МКС запланирована на 15:12 мск этого же дня.

Специалисты зафиксировали раскрытие солнечных батарей корабля "Союз МС-19". "Есть раскрытие солнечных батарей и антенн пилотируемого корабля", - сообщили в официальном Twitter Роскосмоса.

Тренировки актрисы и режиссера в Центре подготовки космонавтов проходили с мая. За это время они прошли техническую, физическую, психологическую и другие виды подготовки. Актриса и режиссер летят на МКС, чтобы снять космическую драму под рабочим названием "Вызов" о женщине-враче, которая летит на орбиту для спасения жизни космонавта. В съемках фильма будут принимать участие и российские космонавты - Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Пересильд и Шипенко проведут на орбите 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Новицким, который с апреля находится на МКС. 17 октября Новицкий вернется на Землю, Шкаплеров и Дубров проведут на станции еще 174 суток. Российским членам экипажа МКС предстоит встречать пилотируемые корабли "Союз МС-20" с космическими туристами и "Союз МС-21" с космонавтами, грузовые корабли "Прогресс МС-18", узловой модуль "Причал", выполнить три выхода в открытый космос по интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука".