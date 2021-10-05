"Союз МС-19" с первым в мире "киноэкипажем" пристыковался к МКС

На корабле к МКС причалили российский космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые планируют снять первый художественный фильм в космосе. Теперь экипажу Международной космической станции предстоит проверить герметичность стыковки, после чего будет выровнено давление между пилотируемым кораблем и МКС. Затем "киноэкипаж" сможет перейти на станцию.

БАЙКОНУР /Казахстан/, 5 октября. /ТАСС/. Корабль " Союз МС-19 " с тремя членами экипажа долетел до МКС по двухвитковой схеме. Он пристыковался к модулю "Рассвет", следует из трансляции, которая ведется на сайте Роскосмоса .

Кораблю не удалось пристыковаться в автоматическом режиме, сближение и причаливание прошло в режиме телеоператорного управления.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена во вторник с 31-й площадки космодрома Байконур в 11:55 мск. Тренировки Пересильд и Шипенко в Центре подготовки космонавтов проходили с мая. За это время они прошли техническую, физическую, психологическую и другие виды подготовки. Актриса и режиссер летят на МКС, чтобы снять космическую драму под рабочим названием "Вызов" о женщине-враче, которая летит на орбиту для спасения жизни космонавта. В съемках фильма будут принимать участие и российские космонавты - Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Пересильд и Шипенко проведут на орбите 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Новицким, который с апреля находится на МКС. 17 октября Новицкий вернется на Землю, Шкаплеров и Дубров проведут на станции еще 174 суток.

Российским членам экипажа МКС предстоит встречать пилотируемые корабли "Союз МС-20" с космическими туристами и "Союз МС-21" с космонавтами, грузовые корабли "Прогресс МС-18", узловой модуль "Причал", выполнить три выхода в открытый космос по интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука".