Экипаж корабля "Союз МС-19" перешел на МКС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко перешли с пилотируемого корабля "Союз МС-19" на борт Международной космической станции (МКС), следует из трансляции, которая ведется на сайте Роскосмоса.

Без удостоверения супергероя. Впервые в космос полетят актриса и режиссер

На станции прибывших на "Союзе" встретили командир МКС Тома Песке и другие члены экипажа, в том числе россияне Олег Новицкий и Петр Дубров.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена во вторник с 31-й площадки Байконура в 11:55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю "Рассвет" МКС в автоматическом режиме, поэтому причаливание было выполнено в телеоператорном режиме.

На корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Шкаплеров, актриса Пересильд и режиссер Шипенко. Они будут снимать первый художественный фильм в космосе о женщине-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.