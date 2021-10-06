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Космонавт Александров заявил, что состояние здоровья 60% землян позволяет летать на орбиту

По его словам, возможности автоматического управления всеми динамическими режимами полета современного корабля "Союз-МС" позволяют сократить период подготовки непрофессиональных космонавтов до нескольких месяцев

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Здоровье 60% населения Земли позволит людям слетать в космос после подготовки в течение нескольких месяцев. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Александр Александров.

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"Считаю, что 60% землян в возрасте от 20 до 50 лет при соответствующей подготовке могут быть допущены по состоянию здоровья к полету на космическом корабле", - заявил космонавт, отвечая на вопрос о перспективах отправки на орбиту непрофессиональных космонавтов, как это произошло в рамках проекта "Вызов".

По его словам, возможности автоматического управления всеми динамическими режимами полета современного корабля "Союз-МС" позволяют сократить период подготовки [непрофессиональных космонавтов] до нескольких месяцев.

"Особенностью отечественной космонавтики всегда было обеспечение условий полета пилотируемых кораблей в автоматическом режиме перед тем, как в полет на этом корабле пойдет человек", - подчеркнул Александров. Однако, как считает космонавт, непрофессиональные участники космического полета не могут быть отправлены в космос, пока не научатся обслуживать себя и свое снаряжение.

"Автоматика, управляющая космическим кораблем, не заменит минимальную элементарную подготовку человека для встречи с условиями космического полета, что позволит сохранить его здоровье после возвращения на Землю", - отметил он.

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