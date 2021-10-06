"Газпром" и Роскосмос в 2022 году запустят завод по производству спутников - зондов Земли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Завод "Газпрома" и Роскосмоса по производству спутников для зондирования Земли будет запущен в 2022 году. Об этом сообщил замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов в ходе Петербургского международного газового форума.

"В 2022 году запускается завод по производству спутников, будут выпускаться спутники зондирования Земли", - сказал он.

Маркелов отметил, что это направление является на сегодняшний день очень перспективным и приоритетным.

В 2019 году было заявлено о начале строительства завода для сборочного производства космических аппаратов в подмосковном Щелкове. В 2018 году президент России Владимир Путин анонсировал спутниковую систему "Сфера". Помимо подсистем связи, в "Сферу" войдут аппараты дистанционного зондирования Земли. Всего в системе будет около 380 аппаратов.