"Гонка, похоже, возобновилась". Мировые СМИ о полете на МКС российского киноэкипажа

Киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова во вторник отправился с космодрома Байконур на МКС, где пройдут съемки художественного фильма. Они проведут на МКС 12 дней и вернутся на "Союзе МС-18" с космонавтом Олегом Новицким, который с весны находится на станции. Что пишут о происходящем мировые СМИ — в материале ТАСС. США The Washington Post: "В последней российской космической миссии необычные пассажиры — актриса и кинорежиссер, которые впервые собираются снять в космосе полнометражный фильм... Россия объявила о таких планах в прошлом году, вскоре после того, как NASA сообщило, что будет работать с Томом Крузом над фильмом на МКС". The Washington Examiner: "На МКС отправилась российская актриса, которая примет участие в первом фильме, снятом в космосе... Актер Том Круз также хочет снять в космосе фильм, бюджет которого, как сообщалось в 2020 году, должен составить $200 млн. По слухам, фильм Круза будет сниматься в сотрудничестве с компанией SpaceX Илона Маска".

The New York Times: "Хотя прежде съемки космических сцен проводились в павильонах с применением продвинутой компьютерной графики, никогда ранее полнометражное кино не снималось непосредственно в космосе... Экспедиция отражает значительные усилия властей и частных предпринимателей по расширению доступа в космос. Околоземная орбита и то, что находится за ее пределами, ранее были доступны исключительно астронавтам, отбором которых занимались космические ведомства. Но в растущем числе посетителей космоса в ближайшем будущем будет все больше таких, как Пересильд и Шипенко, и все меньше таких высококвалифицированных космических исследователей, как Шкаплеров". ABC: "Еще несколько недель назад мы говорили о полете в космос гражданских лиц, всех американцев, однако сейчас мы говорим об актерах в космосе. Только что русские опередили нас. Режиссер и актриса отправились на орбиту, чтобы снять первый полнометражный фильм в космосе. Том Круз и NASA в 2020 году объявили, что он отправится в космос в этом году... Президент [России Владимир] Путин поддержал полет актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко... Это новое проявление космической гонки, которую Россия, похоже, выигрывает". The Associated Press: "Российская актриса и режиссер отправились в космос в рамках первой в мире миссии для съемок кино на орбите. Этот проект, по словам Кремля, призван упрочить достижения страны в космосе... Некоторые комментаторы отмечают, однако, что съемки фильма будут отвлекать российский экипаж [станции]. Кроме того, вести съемки в российском сегменте МКС будет неудобно из-за того, что он значительно меньше по сравнению с американским. Новый российский модуль "Наука" был пристыкован в июле, но до сих пор полностью не интегрирован в работу станции". Канада CBC: "Свет, камера... Поехали! Россия запустила съемочную группу в космос раньше осуществления американского проекта с Томом Крузом. Последняя миссия России стала спектаклем задолго до того, как российский космический корабль "Союз МС-19" был запущен с космодрома Байконур в Казахстане. Данная миссия сочетает в себе очарование космоса и драму реалити-шоу, создавая противовес одному из своих величайших соперников в истории. В экипаж из трех человек, полетевший на Международную космическую станцию (МКС), вошли актриса и режиссер, которые будут снимать первый полнометражный фильм в космосе, опередив аналогичный проект NASA, которое хочет сделать то же самое с Томом Крузом.

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Официальные лица в России заявляют, что помимо попытки снова добиться преимущества в космосе этот фильм должен рассказать зрителям о новых возможностях космических путешествий. Однако проект уже подвергся критике... Ранее в этом году российские СМИ сообщили, что Сергей Крикалев в июне был уволен с должности исполнительного директора по пилотируемым программам Роскосмоса после того, как выразил обеспокоенность по поводу этого проекта. Однако через несколько дней его восстановили в должности. Критики концепции фильма считают, что вся эта миссия — лишь дорогостоящий проект, отвлекающий от реальных исследований космоса. По словам генерального директора Первого канала Константина Эрнста, "Россия хочет вернуть себе лидерство в космосе". Это намек на полеты первых космических туристов, осуществленные ранее частными американскими компаниями Blue Origin предпринимателя Джеффа Безоса и основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Но, похоже, Россия видит своих конкурентов не в этих миллиардерах, а в NASA и Голливуде". Бразилия Folha de S.Paulo: "После нескольких лет отставания от США в космической гонке Россия наконец-то вырвалась вперед. Страна отправила актрису и режиссера на съемки первого полнометражного фильма в космосе, прежде чем американская звезда Том Круз, готовящийся реализовать похожий проект, получил возможность оторваться от Земли". Аргентина Perfil: "С космодрома Байконур в Казахстане к Международной космической станции отправился космический корабль "Союз". Но впервые в истории освоения космоса на борту находились не грузы или космонавты для замены, а актриса и режиссер, которые снимут фильм в 400 км от Земли... Тем не менее проект вызвал споры в российском научном сообществе. Сергей Крикалев, директор по пилотируемым программам Роскосмоса, в прошлом году заявил, что лично ему кажется, что эти деньги было бы лучше потратить на исследования и космические инновации". Великобритания The Daily Telegraph: "Россия опередила Тома Круза в гонке за съемки первого фильма в космосе. Успешный запуск съемочной группы на МКС предшествует проекту, объявленному ранее в этом году NASA, Илоном Маском и знаменитым голливудским актером. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились в космос с того же космодрома в Казахстане, откуда стартовал в 1961 году Юрий Гагарин".

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Reuters: "Запуск группы для съемки фильма "Вызов" делает Россию фаворитом в последней главе космической гонки с США. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко достигнут космоса раньше Тома Круза, чьи планы полета для съемки в космосе были объявлены NASA в прошлом году. Соревнование России с Соединенными Штатами в космосе было визитной карточкой холодной войны. Москва запустила первый спутник и отправила первых мужчину и женщину в космос, но NASA вышло вперед, совершив посадку астронавтов на Луну. В последнее время американцы и россияне сотрудничали на борту МКС, где жили бок о бок на протяжении десятилетия". Guardian: "В случае успеха эта миссия пополнит длинный список достижений космической отрасли России. Советы запустили первый спутник и отправили на орбиту первое животное — собаку Лайку, отправили в космос первого мужчину Юрия Гагарина и первую женщину Валентину Терешкову. Но по сравнению с советскими временами нынешняя Россия изо всех сил пытается внедрять инновации, а ее космическая промышленность борется за обеспечение государственного финансирования, при этом Кремль уделяет приоритетное внимание военным расходам. Космическое агентство страны по-прежнему полагается на технологии советской разработки и столкнулось с рядом неудач. Стремясь улучшить свой имидж и диверсифицировать доходы, Россия в этом году объявила, что возобновит программу космического туризма. После десятилетнего перерыва РФ отправит на МКС двух японских туристов". Франция AFP: "Фильм должен восстановить репутацию российского космического агентства Роскосмос, которая была запятнана коррупционными скандалами, рядом аварий и утратой прибыльной монополии на полеты на МКС с момента появления в этой сфере компании SpaceX Илона Маска. Таким образом, Россия намерена присоединиться к "гонке космического туризма", внимание к которой усилилось в последнее время вместе с полетами в космос миллиардеров Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона". Германия Der Spiegel: "Роскосмос рассматривает съемки фильма как научный и педагогический проект. Цель состоит в популяризации профессии космонавта и пиар-продвижении всей отрасли. С точки зрения космического ведомства, в будущем может потребоваться ускоренная подготовка, которую получила и съемочная команда, чтобы отправлять во Вселенную других специалистов, таких как врачи или ученые, то есть не только профессиональных космонавтов".

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Frankfurter allgemeine Zeitung: "Первый канал вел трансляцию с Байконура, показывал смеющихся космонавтов на трапе, огромный огненный шар при запуске, быстро удаляющуюся Землю. Постоянно звучало: "Мы первые". Организаторам полета было особенно важно опередить американский проект, который планировалось реализовать этой осенью, но который был отложен. Идут разговоры о "классической российско-американской конкуренции за лидерство в космосе". DPA: "Россия снова выигрывает гонку с США. Вначале вышла из строя автоматическая система стыковки с МКС. Поэтому, как сообщают эксперты, она была переведена на ручное управление. Космонавт Антон Шкаплеров, находившийся на борту космического корабля, взял на себя управление. До самого конца все оставалось таким же захватывающим, как в кино... Для России многое было поставлено на карту: сбой причинил бы значительный ущерб репутации гордой космической державы. Поэтому даже Кремль с нетерпением следил за запуском с Байконура". Италия ANSA: "Прибытие этого нового экипажа на космическую станцию знаменует собой новое космическое превосходство России над Америкой, которая, несмотря на победу в гонке за Луну, не может приписать себе запуск первого спутника, полет первого человека в космос, первый выход человека в открытый космос... Теперь Россия намерена установить еще один рекорд". Repubblica: "В фильме "2001 год: Космическая одиссея" Стэнли Кубрик мастерски изобразил жизнь внутри космической станции, ни разу не отрываясь от Земли, используя проекторы для воссоздания фона или большой вращающийся цилиндр для создания "невесомости". Однако русские любят все делать с размахом, поэтому группа, состоящая из режиссера и главной героини фильма, отправляется в космос, чтобы снять часть фильма на орбите, — новаторский проект, призванный также повысить престиж российской космической программы. Космическая гонка, похоже, возобновилась, пусть даже только в виде фильма, и в этом случае Россия опередила Америку".

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