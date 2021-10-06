Врачи оценили состояние находящихся на МКС Пересильд и Шипенко как нормальное

БАЙКОНУР, 6 октября. /ТАСС/. Врачи Центра подготовки космонавтов (ЦПК) оценили состояние находящихся на Международной космической станции (МКС) актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко как нормальное. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Проведен сеанс связи с экипажем, по итогам врачи ЦПК оценивают состояние участников космического полета как нормальное, без отклонений, нештатных ситуаций нет, работают по плану", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена во вторник с 31-й площадки Байконура в 11:55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю "Рассвет" МКС в автоматическом режиме, поэтому причаливание было выполнено в телеоператорном режиме.

На корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они снимают первый художественный фильм в космосе о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.