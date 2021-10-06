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NASA протестирует защиту Земли от астероидов

Аппарат DART должен будет отделиться от ракеты и достичь двойного астероида Дидим-Диморф осенью 2022 года, столкнуться с меньшим из них - Диморфом, и изменить его орбиту
Зонд DART (справа) NASA/Johns Hopkins, APL/Steve Gribben
Описание
Зонд DART (справа)
© NASA/Johns Hopkins, APL/Steve Gribben

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) впервые протестирует защиту Земли от потенциально опасных астероидов. Как сообщает в среду газета Washington Post, американское космическое ведомство планирует в ноябре запустить к одному из таких объектов ракету со специальным зондом, который должен будет столкнуться с астероидом и изменить его орбиту.

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Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с зондом DART (Double Asteroid Redirection Test - "Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида") с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии намечен на 24 ноября на 01:20 по времени Восточного побережья США (09:20 мск).

Аппарат DART должен будет отделиться от ракеты и достичь двойного астероида Дидим-Диморф осенью 2022 года. Зонд, как ожидается, столкнется с меньшим из них - Диморфом - на скорости около 25 тыс. км в час. В результате орбита Диморфа, который вращается вокруг более крупного Дидима, должна будет отклониться "на долю процента". Ученые рассчитывают, что этого будет достаточно для того, чтобы они смогли зафиксировать отклонение с помощью телескопов с Земли.

Двойной астероид Дидим-Диморф обращается по орбите вокруг Солнца и в настоящее время не представляет угрозы для нашей планеты, хотя периодически и приближается к Земле. Цель эксперимента заключается в том, чтобы отработать методику, с помощью которой в будущем в случае появления действительно опасных для планеты астероидов специалисты могли бы изменять траекторию их движения.

NASA в 2016 году создало Управление по координации мер по защите Земли от астероидов. В рамках этой программы в околоземном пространстве в пределах 48 млн км от Земли осуществляется поиск астероидов и комет, которые могли бы угрожать Земле, ведется сбор данных об их размерах, орбитах и химическом составе, а также анализ возможных последствий их падения на Землю.

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